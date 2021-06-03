陳時中嘆「年輕人防疫鬆懈」 網友罵翻：不用上班不用賺錢？
台灣新冠肺炎疫情爆發，疫情指揮中心今（3日）公布國內新增本土病例有364例、另有219例校正回歸，總計583例，新增17例死亡案例。指揮官陳時中表示，目前疫情不太樂觀，並直指20~39歲的年輕人「防疫鬆懈」，確診比例升高至25.2%，引發網路上罵聲連連，不少人痛批「乾脆宣布叫年輕人不要上班不是比較好」、「可憐，沒紓困只能上班還要被嘴」
指揮官陳時中在記者會表示，在5月10日前， 20至39歲的年輕人確診比例占約34.4％，在5月11日至6月2日期間，雖然比例有下降至19.9％，但至昨天資料顯示，年輕人比例又上升至25.2%，「我覺得年輕人在這一部分，防疫有點鬆懈，可能看到前兩天疫情比較平穩，所以移動的比較多、群聚的也比較多，才會造成這種情形」。
陳時中提醒，年輕人不是染疫比例少，就不會染到疫，「一旦鬆懈，（染疫）比例就可能會升高」，陳時中也再度呼籲年輕人，應將群聚降到最低，一定要勤洗手、戴口罩，做好個人防衛工作。
不過這段話一出，引發網路罵聲一片，許多PTT網友批，「年輕人剩上班、買飯的功能還要被嘴」、「乾脆宣布叫年輕人不要上班不是比較好」、「不用上班不用賺錢？」、「可憐，沒紓困只能上班還要被嘴」、「重新定義鬆懈」、「放寬機組員3+11的沒資格說別人鬆懈」、「就是找戰犯啊，明明就是3+11和不升4級」。
但也有人表示，聽完這段很疑惑，如果年輕人這兩天鬆懈，確診資料應該在下禮拜才會整理出來，「有潛伏期還要驗，關前兩天屁事」、「前兩天的會今天確診嗎」、「兩天會這麼快反應出來？」、「那更慘，兩天前說趨緩，一堆人趴趴走」。
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