長照機構群聚頻傳 鄭文燦：桃園3類機構防疫升級

台北市、新北市接連傳出長照機構群聚感染，桃園市長鄭文燦表示，疫情仍在高點，將針對長照中心、移工宿舍、大學宿舍3類機構提出加強版的防疫指引。

鄭文燦表示，包括衛生局管理的長照機構、護理之家、精神康復之家，社會局管理的老福機構、長照據點、日照中心、身障機構等，全體工作人員、居服員、照服員及住民都要造冊，將會向中央爭取優先施打疫苗。

鄭文燦表示，將請衛生局和社會局提高地方防疫指引中的部分規範，例如機構人員要到醫院就診，必須先做PCR，避免院外感染造成醫院負擔，工作人員也必須要做好自我健康管理，量測體溫、消毒、全程戴口罩都要做，由輔導小組協助各機構執行。

市府指出，衛生局管理的長照機構、護理之家、精神康復之家超過100家、2000人，社會局負責的老福機構68家，有住民3275人、工作人員是1583人，長照到宅服務的B級據點66家，有居服員有2200人，另還有B級日照中心共45家的長者、日照服務員，以及身障福利機構均在造冊之列。

第2類則是因應移工群聚事件，鄭文燦表示，將請勞動局、經發局提出加強版的防疫指引，宣導避免外出，要求宿舍內卡拉OK停用，原有的用餐、盥洗、沐浴等活動要分流、分區、分時段也須落實。

第3類大學宿舍，鄭文燦指出，目前大學已改為遠距學習，但部分外籍生及外地生仍住在宿舍，將由教育局派出輔導小組，協同各大學做好宿舍防疫工作。

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