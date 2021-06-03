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新北推「災訊E點通」平台！ 疫情熱區、篩檢站位置一查便知

聯合新聞網 / 綜合報導
新北市政府推出「新北災訊E點通」網站，民眾可透過該網站迅速掌握新北疫情狀況及相關防疫資訊。 圖擷自「新北災訊E點通」網站
新北市政府推出「新北災訊E點通」網站，民眾可透過該網站迅速掌握新北疫情狀況及相關防疫資訊。 圖擷自「新北災訊E點通」網站

國內新冠疫情未緩，全台已有逾8千人染疫，其中以新北市的確診人數最高，截至2日累計本土3947例。針對疫情嚴峻，新北市政府推出「新北災訊E點通」網站，提供市民快速查詢疫情分布熱區、篩檢站及相關防疫資訊。

根據臉書粉絲專頁「我的新北市」貼文說明，新北市衛生局與警察局的疫調分析中心合作，共同掌握確診者的相關足跡，再由民政局與各地區公所在熱區地點開設「熱區防疫中心」，藉此加強防疫管控，並推出「新北災訊Ｅ點通」網站。

貼文指出，該網站以視覺化呈現，民眾可透過電子地圖清楚了解新北市的防疫熱區範圍、熱區防疫中心位置及篩檢站等訊息。而實際點進網站後，用戶可使用圖層篩選的功能，選擇顯示自身想查詢的選項，包含以救護包標示的「篩檢站」、以房屋標示的「防疫中心」等，快速掌握防疫資訊。

除了防疫訊息之外，該網站也同時包含其他即時災害、避難收容所位置、即時天氣狀況、停班停課通知、災時交通路況、環境醫療情形等資訊，若有發生中的火警和出勤中的救護車，也能在該網站即時查詢到相關數量和救災位置，市民可多加利用。

該網站除了防疫資訊之外，也能查到當前的救護車、消防車出勤狀況。圖擷自「新北災訊E點通」網站
該網站除了防疫資訊之外，也能查到當前的救護車、消防車出勤狀況。圖擷自「新北災訊E點通」網站

而根據新北市長侯友宜2日說明，目前新北針對7個染疫人數最多的行政區，劃分出其中高、中、低風險的里，並根據數據從中找出疫情最嚴峻的28個「重熱里」，提高防疫管控措施，但為避免相關地區遭標籤化等爭議，詳細清單並不會對外公布。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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