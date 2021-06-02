台澎兩地機場快篩 178名入境旅客全都主動配合
防堵新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情流入，今天所有入境澎湖的旅客，可在台澎兩地機場進行快篩，178名旅客也都主動配合，過程順利，保護自己也保護他人。
澎湖縣長賴峰偉今天在馬公航空站主任邱永昇與衛生局長蕭靜蓉等人陪同，實地了解澎湖機場快篩站運作情形及慰問現場醫務人員，除了部分在本島機場快篩外，大部份在入境澎湖時進行快篩，對於所有入境旅客都接受快篩表示感謝。
澎湖縣議長劉陳昭玲也感謝入境近200位旅客全部配合接受快篩，並向機場第一線醫護、警消等諸多防疫工作人員致上敬意和謝意，認為對入境澎湖全面快篩，有其必要性與迫切性，全力支持並會督促縣府持續執行入境澎湖全面快篩作法，以保障澎湖縣民的安全。
衛生局表示，搭機入境旅客，在台灣5大機場已進行快篩，或檢具登機前3日內取得快篩陰性證明，或者核酸檢測（PCR）證明，入境澎湖時，在健康聲明書中註記已完成採檢，入境澎湖可不用再快篩，否則沒有相關證明者，仍須在澎湖機場快篩站接受快篩。
縣府表示，澎湖機場今天共飛行有5班，包括台北與台中各1班、高雄2班及七美至馬公1班，共入境有178名旅客，除了29人在本島機場完成快篩和持有3日內檢驗報告外，其餘的149人在入境澎湖後，主動接受快篩，全部陰性，過程順利。
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