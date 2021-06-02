北市認黃昭順為一類施打對象 高市：跨區應先通報

前國民黨籍立委黃昭順被爆插隊打疫苗，今天北市府以她是職登醫事人員屬第一類可施打對象。高市府表示，高雄市無她的名冊；市長陳其邁表示，如要跨縣市盼地方衛生局應先通報。

因被爆在高雄市插隊施打疫苗惹議，北市府以黃昭順為職登醫事人員屬第一類可施打對象。黃昭順透過簡訊「謝謝關心，造成大家困擾，深深道歉，一起向前看，要疫苗救人民」，作為回應。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情升溫，第一線醫護人員依序安排接種疫苗，黃昭順日前被爆插隊於高雄市義大大昌醫院施打疫苗惹議。陳其邁針對此事宣示「不能插隊打疫苗」、「沒有特權、循序接種、按部就班」的原則，沒有例外。

有關黃昭順職登為醫事人員並被北市府認為是第一類施打對象，媒體於防疫會議提問是否違反傳染病防治法第36條規定插隊接種疫苗要開罰。

衛生局簡任技正潘炤穎表示，黃昭順於上週接種疫苗，高雄市並沒有她的名冊；高雄市接種疫苗政策很清楚，要有名冊及排序，遵循秩序才能提高效率。

陳其邁表示，如果有外縣市醫護要跨區施打，應由地方衛生局先通報，地方政府可以互助，否則無從查核起，也涉及公平性問題；市府的原則是不希望有人插隊，排擠到其他人權益，這樣不公平。

媒體再追問黃昭順在高雄施打疫苗是否違法？潘炤穎重申照名冊及順序原則，應杜絕插隊或「走後門」情形，因為每支疫苗都要固守第一線醫護人員及防疫。陳其邁強調，疫苗為稀有資源，就是要照名冊施打，如果插隊怎麼能知道她是否為執業人員，有違公平性，盼類似情形，相對應機構事先知會可免爭議。

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