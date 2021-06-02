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陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

新冠肺炎北市加速疫調 要把可能被傳染的人找出來

中央社 / 台北2日電
台北市長柯文哲要重新改變戰術，透過疫調匡列出可能被傳染的人，圍堵疫情。圖／台北市政府提供
台北市長柯文哲要重新改變戰術，透過疫調匡列出可能被傳染的人，圍堵疫情。圖／台北市政府提供

台北市長柯文哲今天表示，要重新改變戰術，透過疫調匡列出可能被傳染的人，圍堵疫情。

北市新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，過去因病房、隔離處所不足，許多確診者只能待在家中，由各區健康服務中心負責關懷及疫調，然而因每天新增個案太多，疫調不及，許多接觸者過了好多天才被匡列。

柯文哲今天上午在防疫會議上指出，要想辦法讓健康服務中心的工作量降低，找出這些接觸者，進一步壓制疫情。

柯文哲下午在北市防疫記者會上表示，從每天的快篩陽性數來看，台北市的疫情有控制下來，但沒有完全消滅，這是因為新型冠狀病毒很難纏，發病前就有傳染力，跟SARS發燒才有傳染力不一樣。

柯文哲說，過去市府是鼓勵民眾，出現症狀了再出來做快篩，現在要重新改變戰術，透過疫調匡列出可能被傳染的人，圍堵疫情。

柯文哲指出，疫情剛開始爆發的時候，專責防疫旅館跟醫院病房的量能都不夠，所以無症狀、輕症的患者都放在家裡，讓各區健康服務中心去追蹤關懷，但現在北市的量能已經擴充夠了，就要把確診者移出家中，讓健康服務中心省下來的人力專心做疫調，把被確診者在發病前可能感染的人找出來。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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