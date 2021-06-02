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陳其邁指跨縣市施打應通報 北市：甩鍋到台北也甩太遠

國內機場快篩啟用首日 馬祖盼入境乘客快篩

中央社 / 連江縣2日電

今天國內松山機場等5 處機場快篩啟用首日，馬祖南竿機場入境共22人，其中6名乘客在松山機場快篩呈陰性，10名到南竿機場後自願快篩，縣內疫情指揮中心盼入境馬祖務必快篩。

中央流行疫情指揮中心核定松山等五處機場將設置篩檢站，前往澎湖、金門、馬祖旅客，有症狀者需接受核酸檢測、不得登機，搭機前14天內有疑似症狀者需接受快篩，採檢陰性才允許登機。

根據連江縣政府統計，今天機場快篩啟用首日，馬祖南竿機場入境乘客共22名，其中6名乘客在松山機場快篩呈陰性；10名到南竿機場後接受快篩後等待結果；針對未接受快篩6位乘客，連江縣疫情指揮中心將持續追蹤身體狀況。

連江縣長劉增應表示，馬祖目前3例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）陽性，都是無症狀經篩檢後發現，未經過篩檢根本無從得知是陽性，希望所有入境馬祖人士，接受快篩後再登機或登船，降低社區感染風險。

劉增應表示，感謝中央流行疫情指揮中心的核定，並以醫師立場強調，由於新冠肺炎感染者有40%無症狀、40%為輕症，沒有經過篩檢根本無從知道是陽性，而感染者進入馬祖後，有可能爆發社區傳染的危機，希望民眾互相提醒親友返回馬祖接受快篩。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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