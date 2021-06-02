北市5市場即時影像上線 籲民眾看人少再出門

新冠肺炎疫情升溫，台北市長柯文哲昨天拍板建置傳統市場即時影像系統；柯文哲今天說，5間市場的即時影像已經上線，呼籲市民採買前先上網看一看，人少再出門。

柯文哲今天在北市防疫記者會上表示，今天國內新增549例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例，比昨天還多，不過市民不用驚慌，可能只是PCR檢驗或上傳時間卡住，看趨勢就好。

他指出，昨天萬華區3個快篩站共有568人來快篩，陽性率5.3%，不過每天快篩人數、分母不一樣，所以陽性率上上下下也不是很準，若用快篩陽性數來看，疫情有一定程度控制住，但沒有消滅，戰況陷入膠著。

柯文哲說，交通局有在監控台北市的車流量，發現最近車流量慢慢上來，這是預料中的事，因為人是群居動物，他希望在不違反人性的前提下，以最低行政成本在經濟與控制疫情間取得平衡。

柯文哲表示，台北市不願意訴諸政府公權力，用強硬手段處理，因此目前已在市場處網頁上建置福德市場、木新市場外攤、南京東路五段291巷、永春市場外攤（虎林市場）、濱江市場外攤等5間市場的即時影像系統，近期其餘市場都會上線。

柯文哲呼籲市民，一週上街採買兩次就好，出門前先上網看一看，人少才去、人多不要去湊熱鬧，他不期待所有市民都遵守規則，但只要有8成市民合作，就可以把疫情控制在一定程度，又不對經濟造成太大損傷。

商品推薦