進入蘭嶼、綠島設快篩 中央：台東縣府可自行處理
台東蘭嶼、綠島爭取在台東豐年機場設新冠肺炎快篩站。中央疫情指揮中心表示，由台東縣政府自行處理即可，不過，台東縣政府仍希望由中央來設置。
中央流行疫情指揮中心昨天宣布，台北松山、台中、嘉義、台南及高雄小港機場將設立採檢站，旅客搭乘前往離島時應填寫「健康聲明書」。
台東2離島蘭嶼、綠島也希望能在台東豐年機場設立快篩站，旅客進入時予以快篩。
今天上午中央疫情指揮中心記者會時，有媒體提問台東機場為何沒設置採檢站時，副指揮官陳宗彥解釋，目前規畫跨縣市機場才設快篩採檢站，蘭嶼、綠島屬於台東縣境內，若台東縣政府認為台東飛綠島、蘭嶼的旅客也要快篩，也可依指揮中心訂定的原則設立採檢站。
台東副縣長王志輝表示，陳宗彥認為蘭嶼、綠島屬於台東縣，台東縣政府的權責就可以處理，但是豐年機場屬於民航局，縣府還是要發文給民航局，請求協助處理。
縣府下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會時，饒慶鈴縣長也呼籲進入蘭嶼及綠島的民眾，若有需要可自願性前往當地衛生所快篩，保護自己和離島鄉親的健康，台東縣府也會持續向中央爭取在台東豐年機場設立快篩站。
民航局台東航空站表示，目前前往蘭嶼、綠島每天分別只有個3航班，搭乘的旅客都以當地民眾和工程人員為主，幾乎沒有遊客，況且2島的旅宿業者早就宣布不接客了。
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