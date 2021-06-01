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柯文哲：大數據預測疫情發展 派快篩隊精準打擊

中央社 / 台北1日電

新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲今天表示，已經成立2支機動快篩隊，將透過新建置的「疫情儀表板」找出潛在感染熱點，再派出快篩隊精準打擊，以科學方法防疫。

台北市政府下午舉行防疫記者會，柯文哲表示，北市今年3月推出「後疫情時代產業數位轉型政策白皮書」，核心概念就是建置數位基礎建設、推動數位轉型，市府透過大數據中心建立「疫情儀表板」，對新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情做更精確管理。

北市府秘書長陳志銘說明，大數據中心將政府公開的疫情資訊和數據轉化成專屬於北市的疫情儀表板，從風險評估到資源調配，以視覺化的畫面呈現，讓北市府作為在評估風險值和研擬防疫決策的參考。

傳染病防治醫療網台北區副指揮官璩大成說，透過疫情儀表板，可以清楚掌握影響疫情發展的人、事、時、地、物5大要素，並提供後5天疫情發展的趨勢圖，透過科技找出新的群聚點，派遣機動快篩隊前往社區撲滅潛在傳染源，非常有用。

柯文哲形容，面對新興傳染病應用科學方法防疫，就好像19世紀面對西方列強，應採取「明治維新」用洋槍洋砲對付外來的挑戰。

柯文哲表示，北市已經組了2支機動快篩隊，裝備、訓練都已經到位，快篩不能亂槍打鳥，要建立在科學基礎上，最有效率地運用醫療資源，精準打擊疫情，今天下午就會開始試辦，看看有什麼要改進的。

中國文化大學今天有4名學生確診，北市府隨即出動機動快篩隊，協助校方針對大倫館住宿生進行快篩，針對快篩陽性者開立居家隔離書，或後送集中檢疫所、專責防疫旅館。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 柯文哲

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