護理師遭砍傷若影響工作 新北允補薪資落差

雙和醫院護理師遭確診患者持刀砍傷，新北市長侯友宜表示若影響工作而有薪資落差由防疫基金補助；至於網路流言，市刑大稱假訊息，籲勿輕信。

收治在雙和醫院11樓負壓隔離病房的62歲洪姓新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病患，昨天上午7時許疑似情緒不穩，竟持刀砍傷3名護理師。

雙和醫院當天聲明稱「3名護理人員遭病人持刀劃傷事件，…目前受傷同仁生命徵象皆穩定」對受傷情形輕描淡寫，但事件後續在網路延燒，有在網路「靠北護理師」等社群貼文，外界才知道護理師的傷勢竟如此嚴重。

貼文稱3名受傷護理師，有人韌帶被砍斷、氣胸及腹部受傷；也有人留言稱洪男行凶時，隔壁床的護理師還正在替患者做心肺復甦術CPR，情急之下只能拿鉛板護身，被CPR的患者仍不治。

新北市政府警察局刑事警察大隊偵3隊隊長廖睿辰表示，網路有許多相關流言是假訊息，籲民眾勿以訛傳訛及轉傳。

他表示，以網路傳聞在事發當時，現場隔壁病床護理師正在對其他患者進行急救，且該名病患最後仍不幸過世等訊息，經警方了解，當時病房內並未發生護理師CPR時拿鉛板擋及護理師CPR的患者仍死去等內容。

新北市長侯友宜在防疫應變會議後線上記者會表示，凶嫌目前在負壓隔離病房由警方戒護中，希望檢察官提起公訴時能對凶嫌加重求刑，也強調醫院不能帶刀等危險物品進入病房，警察將隨時跟醫護體系保持密切的合作。

他強調，任何第一線醫護同仁受傷，市府會在醫療、工作、費用及照顧上全力支持，護理師因為肌腱等傷勢影響到未來的職涯，市府一定會保障工作並妥為安排，過程中若有薪資的落差，也會用防疫基金來補助，全力照顧所有第一線作戰的夥伴們。

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