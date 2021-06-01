北市疫情陷入膠著 Google地圖熱區達一程度出動「機動快篩隊」

北市推科技防疫，依Google map上的疫情熱區，試辦「機動快篩隊」！台北市長柯文哲1日表示，目前北市疫情陷入膠著狀態，北市接下來將推行科技防疫，目前已組2支機動快篩隊，未來會根據Google map上的疫情熱區，派遣機動快篩隊進行快篩，精準防疫，預計1日下午開始試辦。

北市疫情陷入膠著

柯文哲表示，5月31日萬華區3個快篩站共篩檢653人，陽性率為6.3%，目前疫情陷入膠著狀態，三級管制雖讓疫情沒有擴散，但還是算在危險邊緣。他也提到日本東京的經驗，從過去至今，共發布5次緊急事態，嚴格管制封城，但因發布一段時間後，經濟受不了，再度開放，感染人數再上升，又宣布緊急事態。他認為，這個案例可以作為參考，讓台北思考下一步要怎麼做？

因應疫情嚴峻，北市府秘書長陳志銘表示，本次推出台北通實聯制整合型QR Code，無論是台北通APP或是具掃碼功能之手機相機功能均可使用。若已下載台北通APP之民眾，只要更新應用程式即可掃碼；尚未下載者，可下載台北通，或使用手機中具掃碼功能之相機（LINE疾管家內的掃描功能亦可行），掃描北市府實聯制整合型QR Code，同樣能完成實聯制入場。

成立機動快篩隊

陳志銘補充，台北通防疫實聯制操作簡單、方便，只要打開台北通APP掃碼防疫實聯QR Code，「確認」即可完成登記。他特別提到，台北通APP最方便的功能就是同行家人可一起使用，只需登錄人數（如＋1），由一人代表登記即可。

柯文哲也表示，之後會根據Google map上的疫情熱區，只要達到一定程度，就透過「機動快篩隊」進行快篩，不然快篩站設在沒有確診者的地方只是浪費錢，目前已組2支機動快篩隊，在科學基礎上，精準防疫，預計1日下午開始試辦。他也呼籲，台北會依照「一卡一通一付」加上身分證（悠遊卡、台北通、悠遊付），來推行相關防疫措施，因此希望市民都能夠下載台北通。

【更多精采內容，詳見 】

商品推薦