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快篩民眾住址造假失聯 北市要求確實查證

中央社 / 台北1日電

台北市長柯文哲今天表示，北市3快篩站統計至昨天陽性率6.3%，疫情陷入膠著；而367名失聯的確診者已於昨晚全部尋回，醫療量能也足以處理確診者。

台北市下午舉行新冠肺炎疫情記者會，市長柯文哲表示，北市3快篩站統計至昨天陽性率6.3%，但因每天快篩人數不同，百分比未必完全正確。若直接看陽性人數，現在比較趨緩，但快篩站剛設立的幾天還是上升，顯示疫情陷入膠著狀態。

此外北市失聯確診者367人全數尋回，而北市專責防疫床位1300床、防疫旅館1800床，柯文哲說「大概確診者都可以放在醫療系統裡處理」，這些人也都在疫調掌握之下。

柯文哲指出，很多來快篩的民眾電話號碼是真的，但住址故意造假，而且百分比還不低，表示這個疾病被汙名化；柯文哲也要求第一線急診快篩站登錄的時候要確實查證，並呼籲民眾不要諱疾忌醫，故意留下不確實住址是製造麻煩。

柯文哲說，要做四級管制「太嚴重了」，停工等對經濟影響太大，但看日本的經驗，管制一放鬆疫情就會爆發，要思考怎麼以最有效率的方法，在目前三級管制下撐到打完疫苗。

媒體提問北市是否跟進桃園，要求美容美髮美睫美甲等停業至6月14日，柯文哲說「相當猶豫」，當初禁餐廳與夜市是因為吃飯時容易飛沫傳染，但要不要擴及其他行業要思考看看。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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