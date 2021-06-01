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「萬華擴散到其他區」 柯文哲：北市疫情膠著還在危險邊緣

朱學恒送疾管署4花籃表達抗議 陳時中籲做正規事

中央社 / 台北1日電
政治評論員朱學恆在今天上午將4盆有題字的高柱花籃送疾管署門口表達抗議。 圖/取自朱學恆臉書
政治評論員朱學恆在今天上午將4盆有題字的高柱花籃送疾管署門口表達抗議。 圖/取自朱學恆臉書

國內新冠肺炎嚴峻，政治評論員朱學恒在今天上午將4盆有題字的高柱花籃送疾管署門口表達抗議，對此，指揮中心指揮官陳時中說，在疫情期間，做正規的事就好。

朱學恒今天上午在社群網站臉書（FaceBook）貼出照片，表示他在疾管署門口送上寫有「爾俸爾祿，民膏民脂，下民易虐，上天難欺」的4盆高柱花籃，花籃卡紙文墨更寫上「朱學恒暨全體觀眾敬上」。

今天下午在中央流行疫情指揮中心的疫情記者會有媒體提問，陳時中對於朱學恒送到疾管署門口4盆花籃的看法，陳時中表示，在疫情期間，大家都非常忙碌，做正規的事就好。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 陳時中

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