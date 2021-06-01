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狂被里民罵 北巿里長喊話：政府別怕里長掌握確診名單

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市中正區忠勤里長方荷生今接受廣播連線專訪提到，「政府不要怕里長知道哪裡有人確診、哪裡有人居家隔離」，若疫情嚴峻，里長沒有名單可以掌握，變成只能被動的處理跟應對。圖／《POP搶先爆》提供
台北市中正區忠勤里長方荷生今接受廣播連線專訪提到，「政府不要怕里長知道哪裡有人確診、哪裡有人居家隔離」，若疫情嚴峻，里長沒有名單可以掌握，變成只能被動的處理跟應對。圖／《POP搶先爆》提供

台北市中正區忠勤里長方荷生今接受廣播專訪表示，當台北市疫情升高至第三級警戒，他就公開募集食物包，分送物資給弱勢家庭和團體，他也向政府喊話，「政府不要怕里長知道哪裡有人確診、哪裡有人居家隔離」，若疫情嚴峻，里長沒有名單可以掌握，變成只能被動的處理跟應對。

方荷生說，今年疫情突然升溫，導致大家手忙腳亂，沒有完整的應對系統，每個里長幾乎都被里民罵得很慘，「但我們沒有名單根本無從掌握」。

北市文山區華興里長陳峙穎也表示，疫情升溫以來，他每天都接到許多里民的求助電話，包括確診者等病床，家屬不知道該怎麼辦？里民擔心社區感染等，但北市府都告知里長，里長屬於民政體系，非公衛體系，里民求助無門就是找里長，正因里長沒相對應的訊息及權責，最後就是里長背黑鍋。

方荷生今接受廣播主持人朱學恒連線專訪提到，居家隔離跟確診者都是衛生局負責，居家檢疫才是由里長負責，當社區有居家隔離或確診者，衛生體系從來不會通知民政體系，現在變成是常常接到確診者打電話尋求幫忙，例如沒東西吃、不知道垃圾怎處理，才知道社區有確診者需要協助。

方荷生說，政府應該不要怕里長知道哪裡有人確診、哪裡有人居家隔離，若疫情嚴峻，里長沒有名單可以掌握，就變成只能被動的處理跟應對。

方說，過去疫情狀況好時政府沒有演練，以至今年疫情突然升溫，大家都手忙腳亂，沒有完整的應對系統，每個里長幾乎都被里民罵得很慘，「但我們沒有名單根本無從掌握」。

方荷生認為「中央和地方政府都要相信社區」，待疫情和緩後，要派人到社區作教學，建立一套社區防疫的SOP，把社區變成灘頭堡，打仗的時候大家都可以貢獻心力，現在第一線的里長、社區志工很多人都願意幫忙，但疫情狀況好時沒有演練、沒有教學，現在疫情嚴峻社區也沒有名單、沒有相關措施，里長跟志工只能盡量給予協助。

方荷生也提及，疫情期間社區的公共空間及活動中心目前都已關閉，但為獨居老人送餐的服務仍未停止，尤其對於行動不便、臥床的長輩，此時更加迫切需要送餐服務，目前送餐的志工都有管控，做足相關防護確保老人及送餐者的健康。

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