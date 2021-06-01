Rt值下降 陳亭妃：疫情朝可控前進 但不能鬆懈

中央疫情指揮中心昨天指出，有效傳染數Rt值從15降到1.02，民進黨立委陳亭妃說「疫情朝可控前進，但還是不能鬆懈！」，大家在三級警戒圍堵病毒的努力下是有成果的，因為這代表，考慮防疫措施之下，疾病傳染給多少人的結果。Rt值目前降到1.02，代表平均每個病人傳染給1.02人，如果能進一步讓Rt值持續小於1，代表疫情可以得到控制。

「不過，這不表示我們可以鬆懈！」陳亭妃說，因為在這個臨界點，其實就顯示現在是關鍵期，如果又有不遵守防疫規定、不戴口罩、群聚，那疫情還是有擴散的可能。一起再撐兩周，根據指揮中心專家諮詢小組李秉穎醫師的判斷，如果6月14日，單日新增個案少於100人，也就是降到兩位數，那就能比較安心了。

至於針對國民黨指國產疫苗炒股，民進黨立委許智傑說，國民黨不要再抹黑國產疫苗了，相信政府一定會做好安全的把關，陳時中也說過可能總統、副總統會帶頭打國產疫苗，請大家要有信心，也呼籲政府安排施打的疫苗，全民不要挑選，趕快依序施打，不要被惡意的抹黑謠言所誤導

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