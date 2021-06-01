竹縣首間公開防疫旅館 竹北悅豪大飯店加入行列
新竹縣確診者案例增加，防疫旅館需求也隨之提升，為了滿足居家隔離者入住需求，新竹縣政府持續號召旅館業者加入防疫旅館行列，目前竹縣有6家防疫旅館，其中竹北悅豪大飯店作為商務型旅館，擁有104間房間數，近日加入防疫旅館行列，大幅提升新竹縣防疫旅館總負荷量，總房間數增加為282間。
竹北悅豪大飯店表示，體認到疫情持續升溫，政府跟民眾需要更多幫助，飯店也願意出一份心力，加入防疫旅館行列，期望攜手與眾人度過疫情。飯店網站也貼出公告，將從6月4日起改為防疫旅館。
縣長楊文科說，近期因新竹縣都有出現確診者，需要匡列的接觸者增加，導致居家隔離需求大增，感謝多家旅館業者在疫情嚴峻時刻，選擇挺身而出，縣府也持續號召更多旅館業者，加入防疫旅館攜手共同抗疫。
考慮到疫情持續嚴峻，防疫旅館工作人員負擔加重，新竹縣政府也從即日起補助新竹縣內6家防疫旅館，執行居家隔離和居家檢疫相關事宜員工，每人每月3000元薪資補貼，感謝他們在這段時間努力支援防疫工作。
交旅處表示，縣府也持續不定期針對防疫旅館進行總體檢，要求確實落實各項防疫SOP作業，進行居家檢疫者或隔離者入住安排、門禁管理及安全維護、房間及設備、環境清潔及消毒、工作人員健康管理及注意事項等20多項檢查，全面防堵疫情破口。
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