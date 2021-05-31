澎縣府籲疫調誠實 若隱匿將重罰30萬元
澎湖出現新冠肺炎確診病例，縣長賴峰偉今天表示，民眾若在疫調時隱匿疫情資訊，將依傳染病防治法重罰新台幣30萬元。另外，縣府公布疫情通報專線110，請民眾踴躍提供疫調訊息。
中央流行疫情指揮中心今天公布澎湖縣首例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診病例（案8433），縣府衛生局、警局及相關單位聯手針對確診者足跡、接觸史、群聚史進行疫調。
賴峰偉表示，疫調詳實才能掌握疫情，迅速因應，阻斷病毒傳播，如果個案或被匡列者未能誠實以對，就會造成防疫破口，只要不配合疫調，縣府將依傳染病防治法重罰30萬元。
澎湖縣政府警察局表示，民眾關切疫情，若有知道與確診者接觸相關資訊或足跡，可主動通報110，有利疫調作業順利。
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