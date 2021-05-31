進入台東蘭嶼、綠島者 可自願自費快篩
新冠肺炎疫情延燒，有鑑於離島醫療量能缺乏，為避免成為防疫破口，台東縣長饒慶鈴今天宣布，即日起進入蘭嶼、綠島者，可自願至當地衛生所快篩，每人新台幣250元。
因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情快速變化，台東縣政府二度召開跨鄉鎮市緊急應變視訊會議，饒慶鈴表示，會議中，蘭嶼鄉長夏曼.迦拉牧及綠島鄉長謝賢裕皆一再表達離島醫護量能不足情況下，一旦確診案例發生，將造成離島醫療及當地居民健康極大壓力。
饒慶鈴指出，為提升兩離島防疫量能，目前蘭嶼、綠島皆可提供準確率達95%以上的PCR核酸檢測，且備有快篩試劑。
為了保護自已也保護離島，饒慶鈴呼籲進入兩離島的遊客或民眾，若有需要可自願性前往當地衛生所自費進行快篩，每人費用250元。
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