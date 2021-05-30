林右昌：四級警戒若有時間差 會爆發雙北逃亡潮

基隆市長林右昌今天說，不太可能是台北市、新北市提升為四級警戒，啟動時間若有時間差，會爆發雙北市民的逃亡潮，應由中央統一整體評估和規劃。

林右昌下午在線上記者會表示，若真的要進入四級警戒，應擔心如何啟動，若啟動時機有時間差，會爆發台北市、新北市市民的逃亡潮，所有車輛會塞在高速公路，對台灣只會是災難。

林右昌說，雙北上次提升為三級警戒，其他城市仍維持在二級，其實很多住在萬華或板橋周邊地區的民眾，後來發現攜家帶眷往中南部外移，因此可能間接造成病毒傳播，萬一真的要提升到四級警戒，他認為不太可能是雙北提升為四級警戒，因為會爆發雙北市民的逃亡潮，應由中央統一整體評估和規劃。

林右昌表示，若提升到四級警戒，停班問題更大，所有經濟活動可能全部都要shutdown（停擺），台灣的生產若shutdown（停擺），全世界的產業供應鏈和經濟大概要「休克」，呼籲世界主要國家盡快協助台灣順利取得疫苗，讓台灣人民能擴大疫苗施打，維持經濟運作。

中央流行疫情指揮中心下午公布國內新增266例本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確定病例，另有校正回歸本土個案89例，總計355例中基隆市有8例，市府表示，其中有2例無法聯繫上，已請警方協尋。

林右昌說，今天公布的案7965為50多歲女性，是案4616對門鄰居，平日會到案4616家中串門子聊天，經採檢後確診。市府並公布案4616家庭群聚關聯圖，案4616為先前男朋友至家中吃飯（新北確診個案），導致一同用餐的家人，包含案4616、她的父親（案5771）、母親（案5344）和妹妹（案5343）確診。

林右昌上午到南興市場視察時，呼籲民眾到傳統市場採買時，依身分證字號尾數，單日單數、雙日雙數，分流採買，如果大家無法做到自主分流，市府就會強制執行。

對此，基隆市政府發言人沈詠珮表示，現階段先鼓勵民眾自主分流到傳統市場採買，市府會先觀察1至2天，若民眾仍無法做到自主分流，屆時才會採取強制作為，至於用什麼方式驗證民眾身分以達到分流效果，市府正積極研擬相關驗證作法和配套措施，如有進一步實施會正式對外公告。

對於是否採取在市場入口處派員驗證身分證或健保卡後，才能依身分證字號尾數進入傳統市場採購的方式執行，市府表示，必須考量並避免若有市民不願配合，或無法出示身分證件驗證及借用他人身分證件等情形，因此詳細的執行方式，市府正積極研擬配套措施。

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