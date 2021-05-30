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花蓮31人染疫因應4級警戒 徐榛蔚：考量封鎖省道

中央社 / 花蓮縣30日電

花蓮縣今天新增6例確診新冠肺炎，包含昨天沒有案號的1例，全縣累積31人染疫；疫情未見止歇，縣長徐榛蔚說，若雙北第4級警戒，花東合作，封鎖台8、台9線，成本最低。

花蓮縣政府今天下午舉行疫情記者會，縣長徐榛蔚指出，中央流行疫情指揮中心公布花蓮確診新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）人數6人，昨天公布確診但沒案號的案8177，全縣累積31人染疫，居家隔離99人。

花蓮目前有來自萬華親戚家族10名染疫，今天新增1名一起上瑜伽課60多歲女性、遠傳門市店員加上今天顧客共2人、有北部旅遊史的家族，加上今天共確診共5人；來自台南家族群聚4人、及天佑帽行業者2人等確診案例。

花蓮縣政府宣布個案所在的花蓮市主權里、國魂里、主農里、國安里、民運里和吉安鄉光華村的居民，若有接觸與感染疑慮或有相關症狀者，可到花蓮市衛生所免費快篩。

徐榛蔚說，今天上午已有211人前往篩檢，快篩結果全是陰性。因今天新增案例中，有1名是遠傳客戶，與25日公布案5310遠傳電信花蓮中正店職員相關，當時匡列57人，現已篩檢33人，其餘24人聯繫中，民眾有疑慮可前往快篩。

針對高風險區域無症狀的民眾，從明天起快篩改採預約方式，上、下午各200名，並公布預約專線：03-8232280。

衛生局長朱家祥表示，目前在花蓮市衛生所前廣場設置2座快篩站，將持續到疫情結束；待縣府爭取到較多數量的疫苗時，此快篩站將轉型為疫苗接種站，13鄉鎮的衛生所、診所也加入施打行列，讓花蓮鄉親最快速、全面接種疫苗。

徐榛蔚說，衛生福利部花蓮醫院為專責收治新冠肺炎病患，共106床，目前使用37床，加護病房已準備20床，希望是備而不用。

徐榛蔚回應記者提問表示，若雙北疫情持續擴大，將疫情警戒提升到4級，花蓮已做好準備，在北端台8線中橫公路與台9線蘇花公路、南端與台東合作，採取封路措施，這是成本付出最低的方式；不過一旦成為此狀況，對百業將受創嚴重，呼籲大家防疫、抗疫從自身做起，沒有人是局外人。

新冠肺炎 COVID-19 徐榛蔚

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