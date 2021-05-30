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不只高端 指揮中心：兩家國產疫苗5月28日均完成簽約

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陳時中：目前沒有要封城 打疫苗也不會清零

中央社 / 台北30日電
指揮中心指揮官陳時中強調，目前沒有封城計畫，打疫苗也不會讓病例清零，至於疫情是否趨緩，要觀察到下週再做研判。圖為台北市民眾自主封城，週末假日路上人車稀少。圖／中央社
指揮中心指揮官陳時中強調，目前沒有封城計畫，打疫苗也不會讓病例清零，至於疫情是否趨緩，要觀察到下週再做研判。圖為台北市民眾自主封城，週末假日路上人車稀少。圖／中央社

國內新冠肺炎疫情嚴峻，多縣市開始4級封城兵推，指揮中心指揮官陳時中強調，目前沒有封城計畫，打疫苗也不會讓病例清零，至於疫情是否趨緩，要觀察到下週再做研判。

今天下午中央流行疫情指揮中心記者會中，有媒體問及，國內3級警戒執行2週，但每天仍新增200多例本土病例，澳洲花了3個月封城、鎖國，才將本土疫情清零，若台灣不封城，是否應大規模疫苗接種，才能及時將本土個案清零。

對此，陳時中回應，很多地方政府都做了4級警戒相關演練，「大家心中有個譜，對於將來4級怎麼樣執行是很好事」，指揮中心也持續進行相關演練，但他認為，現階段好好把3級警戒做好，似乎有一點效果，個案數確實有降低，所以目前沒有封城打算。

但陳時中也坦言，雖然個案數有稍微減少趨勢，但不過現在還有點言之過早，認為這波疫情仍需觀察至下週，才能對於此波疫情走向有初步研判，可看出外出全程戴口罩等效果3級警戒手段是否有效。

陳時中說，台灣人整體防疫配合度很好，提醒即使接種新冠肺炎疫苗（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）也不會讓所有病例清零，更再次引用去年前副總統陳建仁的提醒，新冠肺炎感染可能流感化，如何控制在一定範圍，大家都在努力。

陳時中表示，仍會持續努力提升新冠肺炎疫苗供應量，以利應接種對象儘速施打。就像澳洲封城仍有本土案例是很難免的，全民一起做好3級警戒的防疫措施，「案例只要不要形成大規模傳播，能夠控制住，也算是成功。」

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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