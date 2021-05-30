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醫檢師籲仿EOC檢體分流 指揮中心：可研議

中央社 / 台北30日電
新冠肺炎疫情嚴峻，醫檢師公會籲仿照緊急醫療應變中心（EOC）協助分流，紓解特定地區大量檢體。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，可研議。記者葉信菉／攝影
新冠肺炎疫情嚴峻，醫檢師公會籲仿照緊急醫療應變中心（EOC）協助分流，紓解特定地區大量檢體。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，可研議。記者葉信菉／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，醫檢師公會籲仿照緊急醫療應變中心（EOC）協助分流，紓解特定地區大量檢體。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，可研議。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，雙北市採檢量大增。醫事檢驗師公會全聯會理事長蔡德龍今天發表致總統蔡英文公開信，建議可仿照EOC概念，由中央流行疫情指揮中心掌握檢驗量能與分流支援。

陳時中主持疫情記者會時表示，採檢分流一直在進行，醫檢師提供意見可能是採取更自動化的分流方式，可以來研議。

衛福部次長石崇良接受媒體電話聯訪說明，國內總檢驗量每日可達5萬至6萬件，目前每日實際檢驗量僅2萬至3萬件，因此量能足夠，只是在部分地區有塞車狀況。

對此，衛福部祭出2大措施，首先，目前在社區採檢站快篩陽性者，會優先做PCR核酸檢測。以快篩陽性率8%計算，每天2萬件檢體，僅約1600件須優先做PCR檢測，快篩陰性者可之後再做。

其次，自6月1日起，將要求各醫院檢驗單位必須在24小時內上傳資料，1週後若無法達標，即超過24小時才上傳，就無法獲得每件新台幣3000元的檢驗給付。

石崇良說明，目前檢驗資料上傳系統問題已解決，現在目標是要求檢驗單位盡快上傳，若無法達成，可由各地衛生局盤點協調分流，加上區分檢驗優先順序，可望紓解檢驗問題。

石崇良也重申，檢驗量能足夠，不會徵召不具醫檢師資格者執行PCR檢驗，醫檢師不須擔心。

新冠肺炎 COVID-19 石崇良 陳時中

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