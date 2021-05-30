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疫情嚴峻雙北自己封城？ 侯友宜：決定權仍在中央手上
疫情嚴峻，台北市今天上午啟動封城兵推，外界好奇若桃園、基隆、宜蘭不願合作區域聯防，雙北是否會自己來?侯友宜回應，新北與其它4縣市相連，所以他們在準備時，都是朝區域聯防來做，但最後要怎麼封，決定權仍在中央手上。
侯友宜說，四級警戒統是由中央統籌辦理，所以要畫設雙北封還是台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭市共同啟動封城都是中央來決定，但因為新北緊鄰這4個縣市，所以準備時都是以區域聯防的角度在準備。
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