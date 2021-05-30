傳統市場人好多！ 盧秀燕：依身分證尾數管制分流

目前雙北與基隆等疫情熱區均採取傳統市場管制措施，防堵疫情擴散。台中市長盧秀燕今在市府防疫會議宣布，傳統市場採取防疫分流運動，因市場多在周一公休，盧秀燕呼籲，因市場周一公休，依身分證號碼最末碼奇數的市民，周三、五、日上市場；尾數偶數的市民則在周二、四、六採買。

台中市昨天有33例確診，今天新增9例。不少市民反映，傳統市場人多為患，雖有戴口罩但未保持社交距離。基隆市長林右昌呼籲民眾自主分流，依身分證字號尾數，單日單數、雙日雙數，分流採買，市府會觀察，如無法做到自主分流，日內就強制執行。侯友宜希望民眾到菜市場一次買足多日食材，市場也要做到實聯制，若攤商做不到防疫規範，那就停業。

市長盧秀燕今在防疫會議宣布，民眾到傳統市場採購，籲依身分證號碼尾數，奇數者周三、五、日上市場；尾數偶數的市民則在周二、四、六採買。她再呼籲市民，盡量採線上採購，目前台中市各農會紛針對市民推優惠，例如蔬果箱市民可免運費等。

盧秀燕指出，她希望市民如到市場採購，原則是一次買足，也希望全民多宣導多配合。還請年輕人多告訴長輩，市場分流運動，多多宣傳。 中市部分傳統市場，消費人潮仍多，市民反映擔心成破口。圖／邱素貞議員提供

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