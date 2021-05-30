防疫物資撥配資料 6月1日起疾管署網站公開供查詢

中央流行疫情指揮中心今天表示，為使防疫物資撥發資訊透明化，讓醫療院所了解物資撥配情形，自6月1日起，物資撥配資料將公布於衛生福利部疾病管制署網站。

指揮中心指揮官陳時中下午公布此消息，據指揮中心統計，自3日至27日期間，已撥配一般醫用/外科口罩4508餘萬片、N95口罩240萬餘個、隔離衣161萬件、防護衣約27萬餘件，共計逾4900萬個/件。

陳時中指出，為因應新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）病患醫療照護需要，指揮中心針對特定緊急需要，已緊急採購血氧機、呼吸器、製氧機及採檢亭等醫療器材、設施，提供病患及醫護人員更妥適的照護及工作環境，維護民眾與醫護人員的健康。

陳時中指出，為爭取防疫時效、加速防疫物資撥發效率，撥發中央機關、地方政府及醫療院所防疫物資，增加原來定期性撥配數量與頻率。

陳時中也說，依觀光局提供地方防疫旅宿房間數、國內確定病例數計算，主動撥配物資予各地方政府統籌撥發轄區醫療院所、防疫旅宿及公務機關做為防疫及醫療使用。指揮中心會依中央機關、地方政府、醫療院所緊急防疫需求，額外撥發所需物資。

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