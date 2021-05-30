聯醫仁愛院區重症爆量 北市：將訂定收治上限
新冠肺炎疫情延燒，北市聯醫仁愛院區連日出現新冠肺炎重症病患無法住院狀況。北市衛生局今天說，已啟動轉診機制，讓病患分流至醫學中心治療，並訂定收治上限，減輕醫護壓力。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，台北市醫師職業工會昨天在臉書發文表示，北市聯醫醫療量能已嚴重超載，仁愛院區更是連日有重症病患在急診待床無法住院的狀況，從人力、病房到呼吸器的數量都嚴重不足。
台北市衛生局今天表示，聯醫因應啟動較早，收治病患也較多，仁愛院區秉持重度急救責任醫院的使命盡力救治，但目前病患量大，且多為插管病患，的確造成醫院嚴重負荷，將訂定收治上限。
衛生局表示，醫院如無法收治重症個案，即可啟動轉院機制，北市府緊急及災難應變指揮中心（EMOC）可協助尋找床位，後續依院際間轉院流程辦理。
此外，衛生局提供支援及成立區域聯防，讓病患能上轉分流至醫學中心治療，感謝北市醫學中心協助收治重症個案，讓患者得以接受適當的照顧。
聯合醫院則表示，已成立衛生局、北市醫學中心以及聯醫通訊群組，由醫學中心及聯醫的重要核心主管負責病患分流的平台，陸續把病患上轉分流至醫學中心治療。
聯醫表示，這場防疫戰爭很艱辛，同仁承受各方壓力，能夠理解同仁因此產生情緒，會持續跟同仁溝通，同時將加派醫師人力輪班照護，讓同仁能有足夠人手幫忙及休息。
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