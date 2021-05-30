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AI偵測X光片揪新冠肺炎 食藥署首度核准

中央社 / 台北30日電

新冠肺炎疫情嚴峻，衛福部食藥署最新專案核准一款人工智慧（AI）系統，可輔助偵測患者的胸部X光片，發現疑似染疫並且提早示警，有助守住醫院防線。

自去年新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫戰開打以來，透過AI科技協助防疫，從疫情監測、快速診斷、藥物治療選擇到疫苗研發，是重要課題。

這款AI胸部X光片輔助偵測系統，是由台灣醫學影像公司與醫療機構合作開發的AI演算軟體，公司負責人即是台灣人工智慧實驗室（AI Labs）暨批踢踢（PTT）創辦人杜奕瑾。

衛生福利部食品藥物管理署醫粧組簡任技正吳亭瑤告訴中央社記者，要及早找出染疫者，除了PCR核酸檢測、抗原快篩外，胸部X光片判讀也是重要依據。

吳亭瑤說，這套AI系統可協助圈選出胸部X光片上可疑的病灶，27日通過食藥署醫療器材專案製造販賣核准，這也是國內首款因應疫情緊急使用的AI輔助系統。

台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師蕭世欣說，新冠肺炎許多無症狀患者，可能因其他傷病到院，造成傳播風險，這款AI系統可輔助判讀病患的胸部X光片，若偵測到疑似病患，就可及早發出簡訊警示醫護人員。

蕭世欣解釋，一般肺炎多侵犯單側肺葉，而新冠肺炎則在雙側肺部周邊會出現毛玻璃狀陰影，AI除了偵測異常外，還能判斷影像畫素與訊號強弱，有時比人眼辨識更強。

台大智慧醫療中心副主任、急診醫學部主治醫師李建璋也提到，若醫院內出現確診個案，要進行大規模全院採檢相當費時，若能先替出現疑似症狀者照胸部X光，並以AI輔助判讀，有助即時找出染疫者。

除了加速偵測外，節省人力、減少錯誤也是一大重點。李建璋指出，放射科醫師判讀各式檢驗檢查影像，相當耗眼力與腦力，看久難免疲乏，且同張X光片不同醫師可能做出不同判讀。

李建璋說，此時AI系統可分擔醫師判讀工作，並給予第二意見，目前已知利用AI判讀新冠肺炎疑似個案的準確度約80%，和快篩相當，但速度更快、更省時。

然而，AI系統非萬能，蕭世欣提到，最初系統開發時，是以確診者的胸部X光訓練AI模型，故判讀精準度高，但實際上陣可能遇到各種狀況，故仍要擴大規模驗證。

吳亭瑤指出，AI系統要通過食藥署核准，必須有臨床驗證，但去年病例較少資料取得不易，直至上個月各種審查資料齊全，如今核准後恰巧碰上這波本土疫情，可望協助在醫療第一線協助抗疫。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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