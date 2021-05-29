澎金盼准入境強制快篩 指揮中心：應提完整計畫

澎湖縣今天建請中央同意針對入境澎湖旅客全面快篩，不願快篩者，6月1日起將強制集中檢疫14天，金門縣有意跟進；疫情指揮中心表示，已收到澎湖縣府來文，但縣府尚未提出完整計畫。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已收到澎湖縣府來文，但依照「傳染病防治法」規定，地方防疫措施應提出完整計畫，目前澎湖縣府尚未提出。

莊人祥重申，中央流行疫情指揮中心成立期間，應以中央指揮官指示為原則，若地方政府要提出其他防疫措施，須報請指揮中心同意。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫，澎湖縣和金門縣成為台灣地區唯二「零確診」淨土，兩縣市都已在各自機場設置快篩站，供入境旅客自願採檢。

澎湖機場入境快篩站28日開始執行入境自願快篩，2天來在入境的500多名旅客中，自願快篩只有200多人，不到5成的比例。

澎湖縣長賴峰偉和立委楊曜等人今天研商，認為快篩只能「自願」不得「強制」，以致快篩成效不如預期，將要求中央同意針對入境澎湖旅客全面快篩，縱使近期在松山機場等設置快篩站，也一樣要強制快篩，以確保離島澎湖安全。

澎湖縣府強調，如果中央不同意，6月1日起，縣府將自行針對入境澎湖拒絕快篩的旅客強制集中檢疫14天，檢疫期滿並確定陰性後，才能解除隔離，藉此維護澎湖人的健康。

金門縣政府也表示，為防範拒絕快篩衍生的風險，將會致函中央，要求在目前有飛金門的台灣機場端（松山、台中、高雄）設置快篩站並強制快篩。

金門縣府表示，如未能設置，就需同意在金門機場針對入金人員全面強制快篩；但若仍不同意強制快篩者，則請中央同意入金人員需強制集中檢疫14天，檢疫期滿並確定陰性後，才能解除隔離。

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