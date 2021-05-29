快訊

科技男家庭群聚波及同事 中市府：非美光！停工篩330人

疫苗採購要中央與原廠簽約將增捐贈困難？郭台銘：會

澎金盼准入境強制快篩 指揮中心：應提完整計畫

中央社 / 台北29日綜合報導

澎湖縣今天建請中央同意針對入境澎湖旅客全面快篩，不願快篩者，6月1日起將強制集中檢疫14天，金門縣有意跟進；疫情指揮中心表示，已收到澎湖縣府來文，但縣府尚未提出完整計畫。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，已收到澎湖縣府來文，但依照「傳染病防治法」規定，地方防疫措施應提出完整計畫，目前澎湖縣府尚未提出。

莊人祥重申，中央流行疫情指揮中心成立期間，應以中央指揮官指示為原則，若地方政府要提出其他防疫措施，須報請指揮中心同意。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情升溫，澎湖縣和金門縣成為台灣地區唯二「零確診」淨土，兩縣市都已在各自機場設置快篩站，供入境旅客自願採檢。

澎湖機場入境快篩站28日開始執行入境自願快篩，2天來在入境的500多名旅客中，自願快篩只有200多人，不到5成的比例。

澎湖縣長賴峰偉和立委楊曜等人今天研商，認為快篩只能「自願」不得「強制」，以致快篩成效不如預期，將要求中央同意針對入境澎湖旅客全面快篩，縱使近期在松山機場等設置快篩站，也一樣要強制快篩，以確保離島澎湖安全。

澎湖縣府強調，如果中央不同意，6月1日起，縣府將自行針對入境澎湖拒絕快篩的旅客強制集中檢疫14天，檢疫期滿並確定陰性後，才能解除隔離，藉此維護澎湖人的健康。

金門縣政府也表示，為防範拒絕快篩衍生的風險，將會致函中央，要求在目前有飛金門的台灣機場端（松山、台中、高雄）設置快篩站並強制快篩。

金門縣府表示，如未能設置，就需同意在金門機場針對入金人員全面強制快篩；但若仍不同意強制快篩者，則請中央同意入金人員需強制集中檢疫14天，檢疫期滿並確定陰性後，才能解除隔離。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 澎湖 金門

延伸閱讀

高雄10社區快篩站31日啟用 供高危險群就近採檢

染疫者病逝6天才公布 莊人祥：疫調不易致時間差

死亡率1.2%通報延遲！21人中有19人有慢性病

仍稱BNT疫苗中國代工？高虹安：指揮中心深信假訊息

相關新聞

北市兵推明登場 市府：包山包海、四大重點

北市明進行疫情四級警戒兵棋推演，市府指出，內容包山包海，有四大重點，分別是交通管制範圍、方法、程度，以及隨著交通管制，相...

新北確診破3000例 侯友宜：明天新增中和機動快篩站

新北市今累計確診破3千例，市長侯友宜今表示，全新北10處社區篩檢站總篩檢量達1萬6922人，平均陽性率3.2%，昨天單日...

仁愛院區現況曝光 工會：重症無法進加護病房

台北市長柯文哲日前與中央才因醫療量能是否足夠槓上。北市聯醫職業工會今在Facebook發文曝現況，指出台北市醫療量能已嚴...

基隆累計確診破百疫情吃緊 林右昌發退離職醫護徵召令

中央防疫指揮中心公布基隆確診個案已破百，市長林右昌今天說明14位新增確診個案，疫情吃緊，發起退離職醫護人員防疫照護徵召令...

若封城能出門看醫生？ 新北市府：就醫一定優先

四級警戒成熱門討論，民眾擔心屆時將無法外出就醫，新北市衛生局長陳潤秋指出，一定會安排有需求的民眾就醫；新北市民政局長柯慶...

花蓮縣政府30日設採檢站 供個案相關6行政區民眾快篩

花蓮縣近日確診數持續增加，縣府決定擴大篩檢，縣長徐榛蔚宣布，明（30）日在花蓮市衛生所設2個採檢站，個案所在行政區的花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。