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彰化近2天發病數0 葉彥伯：正面訊號續做好防疫

中央社 / 彰化縣29日電

彰化縣衛生局長葉彥伯今天說，發病日是早期指標，雖然個案數一直出現，但趨勢明顯往下，近2天發病數是0，是正面訊號，表示新感染這2天沒出現，但仍要持續監測、做好防疫。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續，彰化縣政府今天公布新增2例，累積確診135人，新增人數是近日最少，彰化縣長王惠美說，新增個案都是匡列的居家隔離家屬，包括水果販賣商傳染鏈刮痧家屬新增1例、台北南下社交家庭群聚新增1例。

王惠美表示，新增2例，讓疫情爆發後一直忙碌的彰化縣衛生局團隊，第一次在晚間9時30分之前可以下班，雖說鬆一口氣，但仍要拜託鄉親勤洗手、戴口罩、保持社交距離，今天、明天是假日，再次拜託大家沒事不要「趴趴走」，也感謝警察持續取締違規八大行業。

彰化縣衛生局長葉彥伯說，今天新增2例，居家隔離人數比昨天少，主要為高峰期是5月中旬，陸續有居家隔離者14天未發病解除隔離，隔離人數減少，是正面訊號；另外，今天篩檢量破萬達1萬26人，檢驗陽性率1.35%，每天確診個案數趨勢往下，但仍要保持警覺。

葉彥伯表示，多次說明發病日是早期指標，雖然個案數一直有出現，但趨勢明顯往下，近2天發病數為0，這也是正面訊號，表示大部分發病都在之前那段時間，也表示新的感染這2天沒出現。

葉彥伯說，雖然新感染沒出現，不過仍要持續監測，北部及鄰近縣市疫情仍緊繃，可能隨時會有新的感染、新的發病，可能來自周邊縣市疫情、人員流動造成，當然也可能社區還有一些隱形、潛在感染者，疫情仍蠢蠢欲動，民眾要高度警覺、落實防疫。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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