高雄10社區快篩站31日啟用 供高危險群就近採檢

高雄市31日起增加10 處社區快篩站，高雄市長陳其邁今天表示，主要篩檢高風險群、高盛行率族群，包括一週兩度或兩週三度因上呼吸道症狀就醫的1.9萬人或醫師專業評估須採檢者。

高雄市31日起增加10處社區快篩站，包括鳳山、鳳二、三民、三民二、前鎮、小港、大寮、鼓山、左營及楠梓等，併同原來23間採檢醫院，全市會有33處快篩站。高雄市衛生局長黃志中表示，人員由專責醫院醫護、醫檢師及行政人員擔任，目前人員配置妥當，量能也足夠。

高雄市衛生局副局長林盟喬表示，快篩站提供高危險群及TOCC病史者採檢，主要在人口稠密及確診個案居住、工作點等足跡密集處籌設，考量方便性也希望儘早篩到高危險群，目前有符合標準的流程，前來採檢只要保持社交距離，就不會有感染疑慮。

陳其邁表示，高雄主要針對高風險群、高盛行率進行篩檢，因此快篩陽性確診率約為50%，希望配合大範圍精準疫調，確保社區安全。社區篩檢站主要針對一週兩度或兩週三度因上呼吸道症狀就醫的1.9萬人，或經醫師專業評估須採檢者。

針對疫苗施打情況，高雄市截至今天中午為止，已經接種1萬3661劑，等於本批2萬1000劑已施打65%。陳其邁表示，明天會按照分區、分眾通知到合約院所接種，通知警消、防疫旅館等防疫人員施打。

陳其邁表示，市府鼓勵醫院購置高通量PCR儀器，除了中央補助新台幣500萬元，高市也加碼補助每台300萬。另外，目前N95口罩等防疫物資存量，已達5倍量水準，加強型防疫旅館也預計5月底完成建置，快篩試劑則已備12萬劑，預計6月11日再建10個社區快篩站，讓社區快篩站達到20個。

市府也公布病房收治原則，若專責病房床位充足，確診但無症狀者將送專責病房。若專責病房住滿6成時，無症狀確診者會送往集中檢疫所，而病程變化低風險者則將安置到加強型防疫旅館，兩地都會加強血氧監測，避免個案病程變化迅速。

高雄市防疫旅館目前4203間，月底前將達到4530間，集檢所則將從655間，至月底前達到1224間；專責病房數2541床，至5月22日含四大醫學中心及市立醫院已清空1191床，如果疫情升溫，隨時可以清空2541床。

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