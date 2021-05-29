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菜市場若未落實防疫 陳其邁：將要求停業

中央社 / 高雄29日電

有民眾反映鼓山第一公有零售市場、鹽埕示範公有市場、武廟市場出入口實聯制成效不彰，出現有擺攤但無人掃碼或書寫。對此，高雄市長陳其邁今天表示，無法做到將要求停止營業。

中央疫情指揮中心今天公布，高雄新增1例新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）本土個案。高雄市政府下午召開防疫會議，市長陳其邁會後主持防疫記者會，說明確診者足跡及疫情動態。

陳其邁表示，消費者到市場採買需要遵守市場分流規定，並戴好口罩、落實實聯制，並建議一次購足，以減少接觸風險。而市場則應落實相關管制，明天為最後宣導期，結束後將加強稽查。

他強調，菜市場是流行期間熱區，應該減少人流，明天是最後宣導期，若個別菜市場無法落實防疫措施，「真的是沒辦法，就要停止營業」，但相信市場跟市民能配合防疫措施。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 陳其邁

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