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北市尚有156空床可收確診者 醫療量能可應付

中央社 / 台北29日電

新冠肺炎疫情延燒，台北市長柯文哲表示，北市共1292病床可收確診者，估下週可達1333床；今天空床數156床，醫療量能可應付，並指中央提北市空床數是口水戰。

台北市政府今天舉行新冠肺炎疫情記者會，柯文哲針對北市醫療量能表示，北市可收治確診者的病床數共1292床，預估31日可達1333床。

柯文哲表示，今天空床數剩下156床，其中140床是北榮加開的。

柯文哲指出，昨天晚上一度空床數只剩下16床，但跟前幾天救護車連床位都找不到相比，已經改善。

據北市府統計，北市共19家醫院、1292床可收治新冠肺炎確診者，其中負壓隔離病床167床、普通隔離病床165床、專責病床960床。

至於中央指北市還有逾千空床、跟北市府數字落差太大，對此，衛生局長黃世傑表示，以前因規定一室一床，有些可容納一床以上的病房就把多餘床位撤掉、改裝；現在一室一床的限制鬆綁，中央就把數據加回去，變成理論上可以收治的量，但實際上床位、人員、裝置等還沒到位，無法使用。

柯文哲在記者會上表示，中央提病床數現在已變成口水戰、他不想計較。房間轉換需要時間，呼籲官員不要坐在辦公室看報表，要實事求是。

柯文哲今天再度針對病床數批評中央，稱若他與石崇良還在台大醫院任職「早就病歷就砸過去了」；對此衛福部次長石崇良回應，病毒才是我們共同的敵人，中央地方一條心，協力合作努力控制疫情。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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