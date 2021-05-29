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入境澎湖若拒絕快篩 6月1日起縣府將強制集中檢疫14天

聯合報 / 記者王昭月／澎湖即時報導
澎湖馬公機場28日啟動快篩，僅48%民眾自願快篩。圖／澎縣府提供
澎湖馬公機場28日啟動快篩，僅48%民眾自願快篩。圖／澎縣府提供

澎湖機場快篩站28日啟用，至今天中午止，入境旅客僅 48%自願快篩。對賴峰偉認為不足，他與議長劉陳昭玲、立委楊曜今天已達成共識，將要求中央同意針對入境澎湖旅客全面快篩，不願配合快篩者，6月1日起縣府強制集中檢疫14天。

澎湖縣政府表示，至今午為止，入境旅客545人，僅265人配合自願快篩，許多旅客主張中央沒有強制規定，拒絕配合。但許多澎湖民眾憂心，拒絕快篩的旅客，入境後一旦確診，勢必波及家人、同事及密切接觸者，甚至癱瘓澎湖的醫療體系。

澎湖縣政府為防範「拒絕快篩」衍生的風險，賴峰偉、劉陳昭玲、楊曜三人今午共商對策，決定要求中央同意針對入境澎湖的旅客全面強制快篩，如果中央不準，6月1日起，縣府將自行針對入境澎湖拒絕快篩的旅客強制集中檢疫14天，檢疫期滿並確定陰性後，才能解除隔離，維護澎湖人健康。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 澎湖

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