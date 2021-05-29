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血氧狂掉！嘉義鹿草分監2受刑人突意識不清 送醫急救

染疫者分流擬新規 60歲以下無慢性病才居家隔離

中央社 / 台北29日電

疫情嚴峻，染疫者在家中、集中檢疫所猝死狀況頻傳。疫情指揮中心擬訂新版分流規定，未來只有60歲以下、無慢性病的患者才能居家隔離，其餘一律送醫院或集中檢疫所。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，雙北市醫療量能緊繃，不少確診個案只能在家中或集中檢疫所隔離，隔離期間突然猝死狀況時有所聞，外界也漸漸關注染疫分流以及健康監測問題。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今天下午在疫情記者會中表示，因應確診、快篩陽性個案增加，指揮中心27日已召開專家會議，討論個案分流標準，究竟哪些人適合居家隔離、哪些人適合到醫院或集中檢疫所，目前正在做最後確認。

羅一鈞說，根據初步結論，未來60歲以下、沒有慢性病需要就醫處理的個案，將進行居家隔離並監測健康狀況；若為年齡60歲以上或60歲以下但有慢性病需要就醫處理者，優先考慮送醫院或到集中檢疫所觀察。

在個案健康監測方面，羅一鈞指出，未來若每分鐘呼吸次數超過30次、血氧濃度小於95%，以及出現其他病徵如胸悶、胸痛、呼吸急促、有意識改變等警示症狀，都應主動回報，尤其是在居家隔離或集中檢疫所的民眾更應警覺。

他強調，由於血氧濃度是需要特別監測的重要項目，集中檢疫所、加強版防疫旅館都有提供住民血氧機，以便進行日常監測，並由護理人員每天關心、紀錄；居家隔離者方面，指揮中心將採購1.5萬台血氧機，讓各地衛生局提供給居家隔離觀察的輕症、無症狀患者使用。

羅一鈞說，居家隔離雖然都是相對年輕、無慢性病的個案，但多做血氧偵測總是多一道保護，也呼籲民眾不用恐慌搶購、囤積血氧機，避免影響庫存，真正需要的確診個案反而用不到，近期也會儘速公布居家監測指標，供民眾參考。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒 慢性病

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