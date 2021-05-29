外縣市確診加 傳統、黃昏市場防疫亮紅燈

國內疫情嚴峻，指揮中心指揮官陳時中今天說，近期萬華茶藝館相關個案減少，外縣市個案增加，尤其傳統、黃昏市場染疫風險有升溫趨勢，呼籲少出門、減少家庭聚會時間。

國內新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）社區流行仍未顯著下降，今天再增320例本土病例、校正回歸166例，另新增21人病逝，累計死亡案例達99例，死亡人數逼近百人大關。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，目前國內疫情除了雙北市特別嚴重外，其他縣市確診個案也再增加中，確診個案範圍也變得較廣，同時也發現到與萬華茶藝館相關案例減少，反而有愈來愈多從熱區出來的相關接觸者被傳染。

陳時中重申，無論平日或週末假期，都應盡量避免出門、聚會，外出口罩一定要戴好並勤洗手，隨身攜帶清潔消毒用品，對自己健康才有保障。

陳時中也說，近期越來越常在傳統市場、黃昏市場看到接觸者足跡，呼籲各地市場務必注意避免人潮擁擠、口罩戴好，若有金錢往來要注意手部清潔衛生，回到家裡後一定要把手洗乾淨。

陳時中指出，綜觀5月21日至28日的校正回歸個案，已經出現減少趨勢，特別是新北市、台北市的案件數都在下降，主要是前陣子強化通報作業，加速通報速度，因此校正回歸個案也明顯減少，但能否持續下去，仍要觀察這1、2天的狀況才能定論，相信校正回歸案件會愈來愈少，也希望執行單位若面臨困難可直接反應。

他進一步分析，目前整體來看校正回歸後的個案曲線，原則上疫情是持平、沒有急遽惡化，但也還沒看到真正改善的效果，呼籲各界把第3級警戒防疫措施做好，避免家庭聚會因接觸時間長、增加染疫風險。

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