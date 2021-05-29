抗疫聯盟啟動 國民黨中央明與執政14縣市視訊會拚防疫

肺炎防治及紓困特別條例修正草案後天將在立院闖關三讀，預計將追加特別預算2100億元至4200億元。為讓資源能有效分配至第一線防疫，國民黨明天上午將先召開執政14縣市視訊會議，了解當前第一線防疫、紓困實質需求。

明天視訊會議，也是黨主席江啟臣周三長會宣布黨中央與藍營14個執政縣市首長組成「抗疫聯盟」後，首度連線運作。

黨務人士表示，防疫紓困特別條例修正草案三讀修正後，後續追加預算分配必須要更切合第一線需求，首先就要了解地方政府實際需求與基層百工百業目前遭遇問題，意見整合融入修法要求，追加預算使用才能更精準符合需求。

黨務人士認為，目前看起來行政院此次提出的追加預算防疫紓困措施、規畫，包含採購疫苗在內，都比較像是去年的拷貝版，但今年至今遭遇的疫情幅度已與去年不同，拷貝版的防疫紓困計畫恐怕不夠，要有地方與基層實務補充與擴充。

國民黨共同防疫聯盟明天上午10時將召開視訊會議，由江啟臣親自主持，黨正副秘書長李乾龍、李彥秀，組發會主委李哲華、文傳會主委王育敏、黨團總召費鴻泰等三長、智庫副董事長連勝文與執行長周守訓都是受邀出席人員。

引人注意的是，這場視訊會議的開會通知中所列的出席人員，還包括「本黨執政縣市首長」，江啟臣能否與黨籍14為縣市長合體，不僅對國民黨後續在政府防疫、紓困主張有影響力，對一直遭質疑黨內領導威望不足的江，也具指標意義。

黨務人士說，既然國民黨有執政14縣市抗疫聯盟，那就要發揮聯盟平台角色，雙向蒐集、反映意見，讓最後決策能一定程度達到不論縣市大小、都會或窮鄉僻壤，都能獲得各自因地制宜的支援。

不過黨務人士強調，平台不是拜拜，是要解決問題，當前正值防疫火線前緣，各縣市長都要忙於各式縣市的防疫工作，明天的視訊會議，不會一定要各縣市首長親自參與，只要求各縣市派出熟悉當前防疫業務與需求的單位主管或代表與會。

目前規劃，明天視訊會議討論的議題主要為：了解紓困4.0地方政府需求、防疫物資整備需求與中央防疫政策地方實際執行上的問題與困境。

開會通知指出，5月31日將通過紓困條例修正草案，延長紓困期間，增加紓困預算，因各縣市產業需求差異不同，家庭狀況、勞動狀況也有所差異。期望透過這次會議，了解各縣市需求，以利後續立法院審查預算時，要求能符合地方需求。

此外，開會通知中也提到，目前防疫物資多由中央統籌分配，各縣市第一線防疫、醫療人員物資調度是否有需要協助、調整，明天統一討論後，也將透過黨團積極向中央爭取，或是尋求外部民間支援協助。

開會通知中批評，疫情確診數急遽升高後，中央流行疫情指揮中心政策益發與地方執行產生落差，黨中央盼透過明天會議，了解地方政府執行相關防疫政策時覺得需調整之處為何，透過黨智庫研擬建言，黨部與黨團會要求中央政府調整。

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