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確診足跡超市、量販店遠勝超商 侯友宜都喊話少去

萬一「封城」該準備哪些東西？ 4大類防疫物資不能少

「台灣比全世界都還脆弱」星國抗疫醫曝原因：該即刻封城

聯合新聞網 / 綜合報導
新加坡抗議名醫建議台灣馬上全島封城，減少病毒傳播。圖為萬華街頭示意圖。圖／聯合報系資料照片
新加坡抗議名醫建議台灣馬上全島封城，減少病毒傳播。圖為萬華街頭示意圖。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情繼續延燒，從5月11日起新增本土病例已經破6,000人，從5月15日雙北升級三級警戒後，已經連續14天本土確診人數破百，重災區的雙北也開始進行四級警戒兵推。新加坡防疫醫生就台灣現況來看，認為「要即刻全國封城」，原因他也一一跟大家說明。

林韋地醫師在臉書發文，「剛剛在直播和電視節目有說到為什麼台灣要馬上全島Full Lock Down和把相關配套措施說清楚，很多華文媒體會稱為封城，叫什麼都沒關係，總之就是要所有人留在家裡，全國停班停課，只有政府許可的必要性活動可以進行，以阻斷病毒的傳播，換取超載的醫療體系喘息空間」。

新加坡抗議名醫建議台灣馬上全島封城，並且提出許多分析看法。 圖／Youtube
新加坡抗議名醫建議台灣馬上全島封城，並且提出許多分析看法。 圖／Youtube

林韋地接受「年代向錢看」視訊連線提到台灣疫情發展很出乎人意料之外，這次才發現台灣政府過去一年根本沒準備好，面對變種病毒入侵，台灣比全世界任何一個國家還要脆弱，主要是因為台灣人口結構老化，加上2300萬人，都沒有接種疫苗，所以社會幾乎沒有抗體。

林韋地也指出，台灣因為篩檢能量不足，因此確診數被低估，真正的感染數可能更大，指揮中心又有校正回歸到一個星期前，所以根本沒辦法判斷疫情變化，現在已經塞到5萬件，這種情況下，很多人都在社區走動，有人可能還是要外出買菜、上班，這些都會造成病毒傳染。

林韋地也說，台灣對確診者提供的醫療資料也有很大問題，很多輕症患者，即使14天後會好，但還是需要醫療監控，很多慢性病長輩都被發現在防疫旅館或是檢疫所死亡，代表風險評估和醫療監控不完備，「指揮中心不覺得這是一個問題，這才是最恐怖的」。

林韋地說最迫切要做的，就是最強制的行動管制，而且要全島封城，第二是做到病患要確實分流，以新加坡的經驗是用展覽館、體育館搭帳，讓醫療人員進駐，集中輕症患者，比起在防疫旅館沒有醫生看來得安全，並且設立COVID-19專責醫院，就暫時不用管其他事情，並且把相關最好的醫生集中在這些醫院裡。

5月11日起新增本土病例已破六千人，疫情自去年爆發至今累計78人死亡，已超越SARS時期的死亡人數73人。圖／聯合報製作
5月11日起新增本土病例已破六千人，疫情自去年爆發至今累計78人死亡，已超越SARS時期的死亡人數73人。圖／聯合報製作

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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