疫情延燒！十大最夯防疫政策「外出戴口罩」不是第一

全國強化三級警戒！

國內COVID-19本土確診案例連日破百，全台進入「強化三級警戒」，各項新防疫政策因應而生，對許多人造成衝擊與改變，以前看似平凡穩定的生活，現在都突然變得好遙遠，疫情下也開始出現新的工作及上課模式，這都是過去難以想像的。

今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，自本土疫情爆發後，網友熱烈討論哪些防疫措施，及這些措施對我們造成了什麼影響。

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NO. 10 拆除運動場籃框

桃園市長鄭文燦指出，運動時口沫橫飛，有群聚感染風險，5月21日大動作拆除市內358個籃框，高雄市長陳其邁也因民眾在戶外不戴口罩打球，下令拆除籃球場籃框，並將場館運動設施拉上警示線。

不過有網友發現，桃園市帶領的拆除人員沒戴口罩，加上現場聚集大陣仗人馬，被質疑違反「停止室外10人以上聚會」規定。

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NO. 9 停止室內五人、室外十人以上聚會

國內本土確診案例連日破百，雙北首先提升至第三級警戒，後來全國亦提升至三級警戒、強化三級警戒，停止室內5人、室外10人以上聚會（同住者不算），違反規定者會重處6萬以上、30萬元以下罰鍰。

現在許多企業因此實施「在家上班」制度，降低群聚感染風險。

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NO. 8 徵召退休、離職醫護人員

由於本土疫情突然爆發，醫療人力吃緊，台北市長柯文哲5月19日發出「徵召令」，邀請所有離退職的醫護人員加入抗疫戰線，獲得極大迴響。

許多退休醫護人員義不容辭表示「現在國家需要我」、「如果有需要的話，就來貢獻自己力量」，讓民眾熱淚感謝，「謝謝你們無私奉獻」、「謝謝你們的付出」。

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NO. 7 餐飲業禁止內用，全面採外帶、外送

為了避免群聚，各縣市先後規定，包含夜市、美食街、飲料店、餐廳、早餐店等，餐飲業一律禁止內用，全面採外帶、外送。

許多民眾雖然表示支持，不過因此衍生出新的議題，有工地工人在網路上抱怨，他們沒有辦公室、沒有地方內用三餐，只能直接在戶外用餐，又擔心被警察開罰，對此，指揮中心提出解套方案，工地工程人員可在保持社交距離的情況下，脫下口罩飲食及飲水，其餘時間則得戴好口罩。

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NO. 6 兩人以上同車應配戴口罩

先前有網友發文表示，因為在車內沒戴口罩被開罰單，連女星藍心湄也在臉書詢問「請問一下大神們，自駕也是要戴口罩嗎？」指揮中心後於5月21日給答案，指出車內算是密閉空間，明訂自行開車者，兩人以上同車就應配戴口罩；若為獨自開車，在不影響、不接觸他人的情況下，可不用戴口罩，掀起兩極意見，有網友認為「矯枉過正」，也有網友肯定「本來就要戴好戴滿」。

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NO. 5 外出必須全程配戴口罩

隨著疫情升溫，第三級警戒規定外出必須全程配戴口罩，但仍有部分民眾堅持不守規定，各地都出現相關新聞。

新北市曾有一名顧客沒戴口罩，被超商店員提醒，沒想到顧客卻堅持不戴，還在超商門口跳進跳出，挑釁「打我啊，笨蛋！」台北市亦有男子不戴口罩，被警察規勸還拔腿就跑，讓民眾怒批「防疫破口！」事後遭到重罰1萬5千元。

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NO. 4 各縣市增設社區篩檢站

本土確診個案暴增，各縣市緊急加開社區篩檢站，提供民眾快篩服務，不過指揮中心強調，篩檢站是為了讓有症狀或有接觸史的人採檢，若沒有症狀或接觸史仍要篩檢，可能會浪費醫療量能、增加群聚感染風險。

為了解決篩檢排隊問題，台灣新創團隊打造「快篩排隊系統」，用簡訊就可收到掛號號碼，等到快到自己號碼時，再到篩檢站即可，多處跨縣市篩檢站都將導入這套系統。

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NO. 3 啟動居家／分流／異地辦公機制

行政院人事處5月22日宣布，將雙北公務員居家上班比例由三分之一調升至二分之一，許多企業也啟動居家／分流／異地辦公機制，不少人是第一次體驗長期在家工作，「在家上班」因此成為疫情下的熱門話題。

有網友就分享，雖然在家上班可節省通勤時間，但公司訂定奇葩規定，如上班時間全程開視訊、每小時都要報告工作進度等，讓人感嘆「居家工作好像更累了」。

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NO. 2 進出公共場合須配合實名（聯）制

為了強化疫調追蹤效果，進入公共消費場所都必須實名（聯）制登記，政委唐鳳開發「簡訊實聯制」，只要掃描QR Code，不需填寫個人資料，即可完成實聯制，如果是沒有照相功能的手機，也可直接用簡訊輸入1922及店家碼，雖然相當方便，但先前有民眾不戴口罩進銀行，還說「什麼叫實名制？」，讓網友痛罵「非常時期配合很難嗎？」

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NO. 1 公私立各級學校、幼兒園停止到校上課

指揮中心將三級警戒由5月28日延長到6月14日，公私立各級學校、幼兒園停止到校上課也同步延長，改採遠距教學，全台家庭大受影響，家長紛紛學習遠距教學技巧，線上教學平台一度湧入過多人潮當機，掀起討論。

網路上大量出現「爸媽崩潰照片」，像是小孩搞破壞、罰站的照片，還有網友發現「愛的小手」賣到缺貨，笑稱「要留給需要的人」。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2021年05月17日至2021年05月25日，共一週。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『防疫措施』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」





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