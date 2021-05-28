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符合解隔離標準拒不出院 最高可罰30萬元

中央社 / 台北28日電

疫情嚴峻醫療量能吃緊，有第一線醫師反映，部分符合解隔離的患者不願出院，甚至出現脫序行為。對此指揮中心今天表示，拒不出院者，依法可罰新台幣6萬至30萬元。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，亞東醫院心血管加護病房兼任主治醫師許富舜今天向中央社記者轉述台大、北醫附醫、北市聯醫、亞東等醫院的第一線照護狀況。

許富舜表示，此波本土疫情爆發初期，隔離病房尚未全數開設，不得已讓輕症者入住加護隔離病房，但後續疫情擴大，更多重症湧入醫院，但卻有輕症患者卻不願出院，甚至行為脫序，盼指揮中心能引用「傳染病防治法」，讓公權力介入，也做好後送機制，確保醫療量能與醫護安全。

對此中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，依「傳染病防治法」，指定隔離治療有相關規定，若患者不服從指示，符合解隔離條件卻拒不出院，醫院可依法報請各地衛生局，通知警方處理，可開罰6萬至30萬元。

許富舜說，患者不願出院是長久以來的問題，過去只是健保資源浪費議題，如今卻可能造成醫療體系崩解。

許富舜說，輕症不配合分艙分流出院，重症者沒加護隔離病房可住，被迫在普通病房甚至急診外插管，這也是台大醫院院長吳明賢提出落實分流的最大原因。

許富舜提到，輕症或已轉陰性的患者可能憂心病況有變化、出院沒人照顧，甚至有不願出院的患者出現脫序行為，在病房摘下口罩對醫護人員咆哮，要求醫護也脫下隔離裝備，讓第一線人員備感無奈。

指揮官陳時中在疫情記者會也喊話，應該出院卻不出院者，雖有相關罰則，但畢竟也是病人，基於整體公共衛生考量，希望大家配合相關措施。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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