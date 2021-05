「陳時中長吁短嘆累壞了」游盈隆：蔡、蘇接手時間已到

台灣民意基金會董事長游盈隆今天在臉書表示,最近每次看下午兩點疫情指揮中心記者會,都有一個感覺,那就是疫情指揮中心指揮官陳時中已經累壞了;而隨著疫情日趨嚴重,他面色愈趨凝重,長吁短嘆,口誤越來越多,實在有點不忍心看下去;蔡英文總統或行政院長蘇貞昌此時應該勇敢跟陳時中說,「We take it from here,接下來的事就交給我們」。

游盈隆說,持平而論比陳時中更耐操、耐磨、耐煩的人並不多;從去年1月20日指揮中心二級開設起,到現在17個月又幾天,就算是鋼鐵人也有累的時候,何況現在已經進入疫情狂飆階段,正是陳時中功成身退的最好時刻。

游盈隆指出,陳時中可能好強或好面子,不想請辭防疫指揮官,就像籃球場上的主力明星球員,明明已經累斃或受傷還不願下場一樣,但教練團可以不負責任地讓他繼續打下去,最後輸掉關鍵戰役嗎?階段性完成歷史性任務,暫時退場接受球迷英雄式歡迎,是一件光榮的事,也是大家樂見的事。

游盈隆表示,蔡英文或蘇貞昌這時候應該接下疫情指揮中心的重責大任,一方面提高指揮層級,重整指揮中心陣容,兑現「有政府,會做事」的承諾,安定日益不安的民心;另一方面分擔陳時中扛了17個月的防疫重擔,才能有效面對新而險惡的疫情風暴,保護台灣2350萬人的生命與健康。

游盈隆說,關鍵時刻甩開溫情主義包袱,是國家領導人的必要要件,也是政治家公德心的展現。至於「專家諮詢小組」,雖略嫌浮誇地自稱「台灣最懂防疫的人都在裡面」,但的確辛苦很久了,他們成功完成第一階段抗疫,社會應予肯定;但他們沒能預見或有效控制這波疫情的爆發,就應當重組,納入更多防疫高手,才能克服這波凶猛的病毒入侵。

