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重罰無視防疫高爾夫球場102萬 侯友宜：再開就斷水電

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北市淡水區一處高爾夫球場竟無視防疫規定，遭新北重罰102萬元。圖／新北市體育處提供
新北市淡水區一處高爾夫球場竟無視防疫規定，遭新北重罰102萬元。圖／新北市體育處提供

本土疫情升溫，但有民眾爆料，新北市淡水區一處高爾夫球場竟無視防疫規定，仍開放給民眾預約打球，停車場幾乎都停滿。新北市長侯友宜表示，真的「很離譜」，所以局處稽查以後重罰102萬，要求業者關門。昨天下午關門了，不過今天還會再去查察，如果繼續營業，重罰以外還要斷水斷電，不讓繼續營業。

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