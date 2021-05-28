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指揮中心：萬華高風險族群健保卡註記 29日後將依法刪除

中央社 / 台北28日電
圖為萬華剝皮寮快篩站醫護工作人員和支援消毒的化學兵。圖／聯合報系資料照片
圖為萬華剝皮寮快篩站醫護工作人員和支援消毒的化學兵。圖／聯合報系資料照片

新冠肺炎疫情嚴峻，指揮中心今天表示，日前針對萬華高風險族群健保卡註記，協助醫事人員判斷，此註記措施將至29日截止，之後將依法刪除註記。

萬華屬新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情高風險地區，指揮中心曾2度分析數據，發細胞簡訊提醒民眾注意健康，首次有約60萬人、第2次是最高風險的15萬人。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天早上主持全國防疫會議會後記者會表示，指揮中心對萬華高風險族群註記健保卡，有助於醫事人員對患者醫療判斷時更精準，加速轉診與轉檢措施。

陳宗彥強調，註記措施僅是協助判斷並找出確診者，醫療院所不可拒絕高風險族群就醫。萬華高風險族群健保卡註記自5月15日至29日，此後就會依照法定程序刪除註記。

指揮中心上午也與各地方政府重申確診個案足跡公布原則，陳宗彥說，個資不公開，僅公布年齡級距與性別，居住地點只公布到區域，接觸者類型僅公開到同住家人與醫護人數。

陳宗彥表示，個案任職單位原則上不公開，或在公開前先行溝通，個案住家、處所一律不公開，足跡涉及大眾運輸可公開，其餘開放場所若能清楚掌握接觸者或落實實聯制，可不公開，但若沒有落實、無法掌握接觸者則可公開。

此外，自上週起每天早上召開的全國防疫會議，充分溝通協調各地醫療量能、病床調度、集中檢疫所、加強型防疫旅館、後送、熱區篩檢站設立、物資整備等問題，因此下週起將改為每週二與週五召開。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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