長照機構新收住民 須持3天內陰性檢驗報告
高齡者是新冠肺炎高危險群，長照機構面臨防疫挑戰。指揮中心宣布疫情警戒期間，不建議長照機構新收住民，若要收住，個案須自費採檢、持3天內陰性報告，今天起實施。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴大，長照機構收住的高齡長者，不僅是重症高危險群，更可能釀成群聚事件。
中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥今天早上主持全國防疫會議會後記者會表示，已完成長照機構新進住民以及原有住民到醫院治療後返回的健康管理流程。
陳宗彥表示，若個案從自家或社區住進長照機構，在疫情警戒期間不建議收住，若有必要收住，服務對象應自費做PCR核酸檢測、提供入住前3天陰性報告。
陳宗彥說，新住民入住長照機構後，必須先安置在隔離空間或單人房14天，若沒問題再入住一般房間。
針對原本在長照機構內住民，因病到醫院治療，後來要返回，應先進行公費PCR核酸檢測，陰性才可回到機構，考量出入院都有採檢送院，因此回到機構後無須隔離。
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