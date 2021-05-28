企業自行快篩 有譜

經濟日報 / 記者鍾泓良江睿智葉卉軒／台北報導
北市聯醫替民眾進行快篩。圖／聯合報系資料照片
北市聯醫替民眾進行快篩。圖／聯合報系資料照片

企業自行快篩有譜了，衛生福利部昨（27）日於疫情記者會時表示，產業界盼能自行啟動快篩，衛福部近期已邀集經濟部、勞動部、科技部等單位開會。經濟部昨天也說，疾管署將公布「企業使用快速抗原檢測測試（RADT）注意事項」，作為企業快篩指引。

國內晶圓大廠台積電和聯電日前均表示，若政府開放企業自購快篩試劑，將會視情況評估具體執行可能；也都表示有意願自購快篩試劑，提升公司防疫能力。

疫情指揮中心曾表示，企業直接買快篩試劑於法不相合，但值此防疫期間，將會提出讓大家安心的鬆綁方法。

衛福部昨天指出，26日已邀集經濟部、勞動部、科技部及北中南科學園區管理局舉行會議，討論從技術面考量，包括偽陽性、偽陰性等，以及勞動權益，如雇主是否能要求受雇者篩檢等處理措施，會後決定由經濟部提出計畫到指揮中心審查，後續再實施。

衛福部長陳時中補充，快篩上還有許多觀念問題，後續將會由同仁提供快篩統整資料再對外說明。

新冠肺炎 COVID-19 三級警戒

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