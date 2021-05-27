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獨／新北稅捐處傳一例確診 員工質疑：同層樓未被匡列

人命關天柯文哲不等了 北市正想辦法自購疫苗 新北仍喊同步中央

哪個事件對防疫措施失去信任？網友直指這項「從此註定完蛋」

聯合新聞網 / 綜合報導
全台疫情升溫，有網友在PTT發問，今年發生的哪項事件讓民眾對政府防疫措施喪失信任。圖為國軍出動化學兵沿路消毒。記者黃仲裕／攝影
全台疫情升溫，有網友在PTT發問，今年發生的哪項事件讓民眾對政府防疫措施喪失信任。圖為國軍出動化學兵沿路消毒。記者黃仲裕／攝影

台灣靠著超前部署的新冠肺炎防疫措施，和世界各國相比是較平穩地度過2020年，不料今年先是衛生福利部桃園醫院發生院內感染，接著爆發諾富特飯店群聚，現在則是從萬華茶室風暴擴散成全台疫情。疫情升溫引起民怨，PTT有網友直言「對目前的防疫措施已經失去信任了」，他還列出「不信任的最重大事件」，詢問眾鄉民哪一項讓人對政府失去信心。

去年台灣靠著超前部署的防疫措施，可謂是防疫模範生，更讓全國人民能過著「平行世界」的生活，不料萬華茶室風暴導致全台疫情快速升溫，原本台灣自豪的防疫措施更被時代雜誌譏諷為「吹牛」

對此，有網友在PTT「八卦板」PO文，他表示當傳出獅子會群聚、萬華茶室疫情時，大多數網友還不關心，不料疫情惡化導致全台都有確診者，原PO更直言「對目前的防疫措施已經失去信任」，他還列出種種事件，好奇哪項讓網友對政府防疫措施失去信心：

1. 3+11破口，機師趴趴走

2. 指揮官脫口而出可能三級又改口，股市單日（盤中）大跌1400點創歷史跌點最大

3. 突然發明校正回歸，讓每日公布數字不再具有實質意義，僅供參考

4. 突然發現醫療人力與病床不足，說好的超前部屬不知在哪

5. 進口疫苗數量反覆，堅持使用不知道試驗到底通過哪個階段的國產疫苗

6. 堅持不停班

7. 確診人數沒有明顯趨緩，死亡人數不停上升，第三階快兩週沒看到盡頭

8. 醫護人員院長出來疾呼床位不足，卻說程度只有緊繃、床位足夠

9. 包括范雲與其他相關決策人，沒有人出來承認3+11是錯誤決定

10.林瑋豐反串事件

11.其他

針對上列事件，原PO表示「校正回歸」讓他最不滿，貼文曝光後，許多網友紛紛表示「覺得是反串事件」、「網軍吧，明明反共卻學共」、「3+11，把變種病毒帶進來，一年（防疫成果）瞬間破功」、「諾富特互踢皮球就已經唾棄到極限」、「沒買到的疫苗」、「第一項如能控制住，2~10項都會瞬間無意義」。

其中最令鄉民不滿的，當屬第3項校正回歸，「校正回歸，一說出來民進黨從此註定完蛋」、「真的是校正回歸，還講得不清不楚，把信任都破壞了」、「校正回歸吧，讓數字沒公信力」、「校正回歸是最後一根稻草」、「校正回歸啊，我從那天之後就不看報數字了」。

雖然指揮中心突冒出校正回歸引起廣大民怨，還是有不同聲音「校正回歸的透明度反而更高」、「校正回歸我覺得是無奈沒辦法外，其他都很令人生氣啊」、「校正回歸正常，疫情爆炸早晚，只是疫苗呢？治本的是疫苗」。

新冠肺炎 COVID-19 PTT 校正回歸 疫情

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