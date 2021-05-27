每天都在「校正回歸」 侯友宜：請中央速度快一點

中央上周六下午記者會時，宣布校正回歸400例確診個案，引起一陣譁然，衛福部解釋，這是因流程問題導致，但新北市長侯友宜今天在記者會時三度提到，從上周到現在已經6天了，結果每天還是校正回歸上百例，希望中央速度能快一點，否則會讓地方政府很難判讀疫情走勢。

侯友宜說，新北市目前已有2608人確診，熱區陽性確診率有下降，目前還在滾動監測、觀察，希望能有效控制疫情，讓防疫成效慢慢出來。

侯友宜還提到，市府希望隨著確診數以及社區陽性篩檢率去判斷疫情，但這幾天校正回歸太多，而且還是每天，若由此數據去判讀疫情，會有失準確性，且地方不斷有確診者抱怨，等待時間過長，出現空窗期，要拜託中央速度快一點，他們才能分析疫情，做好精確判斷。

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