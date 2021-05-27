確診2人1室釀二度感染？張上淳：建議家庭群聚同住

新冠肺炎確診者增加，醫療量能吃緊，疫情指揮中心放寬專責病房「2人1室」，但有醫師擔憂會二度感染，指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳建議同時感染的家庭群聚優先同住。

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥25日上午主持全國防疫會議後記者會表示，雙北市專責病房1人1室，若確實有困難，將由傳染病防治醫療網區指揮官視病人住院必要性、醫院收治量能與病房硬體條件，可彈性調整，不限1人1室。

但今天下午指揮中心記者會有媒體提問，有基層醫師質疑若將2名發病日、病程不相當的確診者放在同個病房中，可能造成二度感染，張上淳回應，放寬規定前，會議中專家都認為，這波疫情本土個案都是相同病毒株，2人1室模式具可行性。

張上淳說，建議同家庭成員同時感染，可以住在一起，或同事件發生時感染住在一起也沒問題，當然也會注意性別問題，盡量安排同性別住一起，也盡量安排發病時間近似的個案同住。

張上淳也提到，至於擔心其他細菌交叉感染，實際上，此類病人最容易傳播的還是新冠肺炎病毒，當然也有機會造成其他細菌性感染，但並不容易傳播，在這些原則下，安排同住一室，顧慮並不大。

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