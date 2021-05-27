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重症人數飆升 專家籲：呼吸照護醫療人力也應盡速盤點

聯合報 / 記者陳雨鑫／台北即時報導
疫情持續延燒，台大醫院醫療量能出現滿載不足，台大醫院院長吳明疾呼，院內新冠病患已經超量，就算改裝小兒加護病房ICU來收治成人，仍不敷使用，上午仍有重症病人送進急診，醫護緊急搶救。記者林俊良／攝影
疫情持續延燒，台大醫院醫療量能出現滿載不足，台大醫院院長吳明疾呼，院內新冠病患已經超量，就算改裝小兒加護病房ICU來收治成人，仍不敷使用，上午仍有重症病人送進急診，醫護緊急搶救。記者林俊良／攝影

新冠肺炎本土疫情日趨嚴峻，這波社區感染已造成47名死亡個案，重症使用呼吸器的病患也持續增加。至今已有139位患者使用呼吸器、2位患者使用葉克膜。台灣急救加護醫學會理事長林孟志指出，現在不只是床位數需要被關注，呼吸照護人力也是問題，床位數不斷擴增，這些專業人力不是隨便就能補上，應盡速盤點人力，才能真正照顧到重症患者。

依照新冠病毒感染重症照護共識指出，台灣目前有7300張重症病床，每10萬人約有31到32張重症病床，相較於世界各國，資源相對充足，不過針對呼吸照護的人力，恐怕難以一時半刻全部跟上。

林孟志指出，能夠照顧新冠重症的醫師、呼吸治療師、護理人力，過去重症照護一位醫師可能可以顧到十人，但現在必須穿防護裝備，進出一次就得穿脫一次，從原本的一比十就必須降至一比三或五，一天還要輪三班，加上若不幸染疫，同時部分醫護被匡列，縱然有病床，也沒人能夠照顧。

依照共識內容，目前建議有加護病房照護經驗的資深醫師及普通病房和門診護理師，可由政府補助徵調支援，後續疫情若更加嚴峻，政府徵調普通病房的醫護人力短期訓練，搭配加護病房醫護人力混合上班，由重症醫護人力協助指導與監督。若到了必要時刻，由政府協調或補助自非新冠感染重度收治醫院徵調有加護病房的醫師、護理人員、呼吸治療師、藥師、營養師、社工支援。

林孟志表示，先前曾討論過中南部的醫療人力往北部支援，但現在中南部疫情也在升溫，沒辦法這樣調配，此部分他認為也是需要盡速盤點資源的部分。

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