北市加強版防疫專責旅館 逾千間房收快篩陽性者
台北市副市長黃珊珊表示，北市目前可收住新冠肺炎快篩陽性的加強版防疫專責旅館，房間數共1019間，目前近千名住客，但其中有症狀的不多。
台北市下午召開新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情記者會，副市長黃珊珊說明防疫旅館量能。
黃珊珊表示，北市各類防疫旅館總計106家、房間數7455間，其中「加強版防疫專責旅館」可收住快篩陽性者或確診者，共7家、房間數1019間。
黃珊珊說，加強版防疫旅館目前有近千名住客，其中有症狀的不多，希望之後收住的是輕症而非無症狀民眾。
而有些民眾需要隔離但無法做到一人一室，就可入住收住居家隔離的防疫旅館，共51家、房間數1400間。
黃珊珊表示，中央已同意無症狀或輕症民眾可以回家，但要居家隔離17天，之後確診者或快篩陽性民眾待在家可能會成為常態。為了避免這些民眾回家途中傳染他人或搭大眾運輸，會成立專責計程車隊全程防護，運送這些民眾回家。
黃珊珊說，入住防疫旅館的民眾最近會陸續解隔離，防疫旅館量能就可以運轉；針對無症狀或輕症者，衛生局也會盡快開出居家隔離通知書。
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